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PASAPALABRA
La inesperada acción de Gabino Diego en Pasapalabra que deja al plató completamente sorprendido
Un momento musical en La Pista terminó convirtiéndose en una de las escenas más divertidas del programa gracias a la inesperada intervención de Gabino Diego junto a Roberto Leal.
Durante una prueba de La Pista, casi nadie reconoció la canción La abuela, de Wilfred y la Ganga.Roberto Leal lamentó que nadie compartiera sus gustos musicales hasta encontrar apoyo inesperado en Gabino Diego.
El actor sorprendió al plató de Pasapalabra cuando comenzó a seguir la letra y a rapear tras terminar la música. Javier y David reaccionaron con asombro mientras el presentador celebraba el inesperado flow del invitado.
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