La inesperada acción de Gabino Diego en Pasapalabra que deja al plató completamente sorprendido

Durante una prueba de La Pista, casi nadie reconoció la canción La abuela, de Wilfred y la Ganga.Roberto Leal lamentó que nadie compartiera sus gustos musicales hasta encontrar apoyo inesperado en Gabino Diego.

El actor sorprendió al plató de Pasapalabra cuando comenzó a seguir la letra y a rapear tras terminar la música. Javier y David reaccionaron con asombro mientras el presentador celebraba el inesperado flow del invitado.

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