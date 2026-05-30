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PASAPALABRA
El inesperado problema de Angy Fernández en Pasapalabra que desata las risas de Roberto Leal
Un ataque de hipo sorprendió a Angy Fernández durante su participación en Pasapalabra y acabó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y divertidos del arranque del programa.
Roberto Leal desveló al inicio de Pasapalabra que Angy Fernández estaba sufriendo un ataque de hipo mientras intentaba disimularlo durante la presentación. La actriz incluso bromeó: "Me preparo para para El Desafío".
La incomodidad continuó durante la prueba Una de Cuatro, donde el hipo volvió a aparecer en plena respuesta. Entre risas, el presentador reaccionó con un claro "¡Qué sufrimiento!" al ver la situación de la invitada.
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