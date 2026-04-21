Javier se rinde ante Luis Merlo: el actor marca la diferencia en Una de Cuatro
El actor ha regresado al concurso con una actuación sólida y elegante en Una de Cuatro, siendo clave para que el equipo naranja sumara 22 segundos en el arranque del programa.
Luis Merlo ha iniciado una nueva visita a Pasapalabra demostrando desde el primer momento su solvencia en Una de Cuatro. Integrado en el equipo de Javier junto a Lidia San José, el actor ha sido determinante en una prueba en la que el concursante apenas había podido sumar. Sus aciertos consecutivos han permitido que el equipo alcanzara los 22 segundos, gran parte gracias a su aportación.
La ronda comenzó con algunos titubeos y el turno pasó pronto a Merlo, que fue enlazando respuestas con serenidad hasta el límite del tiempo. Su actuación no pasó desapercibida para Javier, que le felicitó por la ayuda recibida.