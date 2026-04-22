Javier revoluciona Pasapalabra con su 'Macho man' más operístico en La Pista

Javier ha vuelto a brillar en Pasapalabra con una sorprendente actuación en La Pista. Aunque no logró el pleno, sí se llevó la victoria tras reconocer Macho man y convertirlo en una interpretación operística que dejó al plató sin palabras.

Iñaki Urrutia reaccionó asombrado ante la actuación, mientras Roberto Leal destacó también la divertida performance de Lidia San José, única en animarse a bailar durante el momento.