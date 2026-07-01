Javier firma una remontada épica en Pasapalabra y se queda a solo dos aciertos del bote de 700.000 euros

Javier comienza el enfrentamiento con desventaja, pero encadena una racha decisiva de aciertos que le permite darle la vuelta al marcador. El cambio de ritmo sorprende en un duelo que parecía dominado por su rival en Pasapalabra.

Con un total de 23 aciertos, el madrileño se queda muy cerca del bote y obliga a David a asumir la presión final. La estrategia inicial del rival no impide una remontada que cambia por completo el guion del programa.

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