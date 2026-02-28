Javier domina un intenso duelo final tras un fallo clave de Alejandro en El Rosco

En su cuarto cara a cara en El Rosco, Javier y Alejandro volvieron a ofrecer un enfrentamiento lleno de emoción. El concursante más experimentado cometió un tropiezo inicial: Alejandro erró en su cuarta letra, facilitando que su rival tomara ventaja en Pasapalabra.

Con una primera vuelta de 21 aciertos frente a los 14 de Alejandro, y con la D marcada en rojo, Javier solo tuvo que mantener la calma para asegurar el triunfo. Aunque Alejandro logró recortar distancia, terminó obligado a disputar su continuidad en la Silla Azul tras un duelo trepidante.