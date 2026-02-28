Publicidad
PASAPALABRA
Javier domina un intenso duelo final tras un fallo clave de Alejandro en El Rosco
Un error temprano de Alejandro marcó el rumbo de un enfrentamiento ajustado que Javier supo controlar con firmeza, consolidando una nueva victoria en una tarde llena de tensión y estrategia.
En su cuarto cara a cara en El Rosco, Javier y Alejandro volvieron a ofrecer un enfrentamiento lleno de emoción. El concursante más experimentado cometió un tropiezo inicial: Alejandro erró en su cuarta letra, facilitando que su rival tomara ventaja en Pasapalabra.
Con una primera vuelta de 21 aciertos frente a los 14 de Alejandro, y con la D marcada en rojo, Javier solo tuvo que mantener la calma para asegurar el triunfo. Aunque Alejandro logró recortar distancia, terminó obligado a disputar su continuidad en la Silla Azul tras un duelo trepidante.