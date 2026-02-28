Un duelo musical del 2002 pone en aprietos a Alejandro y desata las risas con una réplica que sorprende a Javier

En pleno duelo de La Pista, ambos concursantes intentaron identificar una canción del año 2002, un reto especialmente simbólico para Alejandro, que nació ese mismo año. Aunque Javier fue el primero en pulsar, no logró descifrar el tema pese a que su compañera llegó a afirmar “Qué fácil” al escuchar los primeros acordes de Pasapalabra.

El turno pasó a Alejandro, que bromeó diciendo “Estaba ocupado naciendo” mientras Javier ‘operizaba’ la melodía de 'Europe's Living a Celebration', con la que Rosa López representó a España en Eurovisión. El momento dejó risas y un recuerdo divertido para ambos.