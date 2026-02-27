La caída de Uras y cómo repitió los errores de su padre

Uras, hijo de Timur y médico, admiraba a su padre, pero tras su muerte cambia radicalmente y empieza a tomar decisiones impulsivas. Su relación con Seren, tras un matrimonio difícil, se destruye cuando cede a la seducción de Maral, su colega en el hospital.

La traición provoca un divorcio y una boda con Maral que dinamita la convivencia en la mansión familiar. Finalmente, Uras reconoce su error, rompe esa relación y logra mantener una amistad con Seren por el bien de sus hijos.