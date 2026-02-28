Javier emociona en un duelo de alto nivel con un gesto de compañerismo que sorprende a Alejandro

Durante la previa del enfrentamiento, Javier demostró que la rivalidad no impide la admiración mutua. Aunque Alejandro llegaba desde la exigente Silla Azul, el veterano no dudó en dedicarle un mensaje lleno de respeto y afecto, celebrando que continuara una jornada más en Pasapalabra.

El integrante del equipo naranja destacó que disfruta compartiendo programa con él y que le considera muy buena persona. Sus palabras, pronunciadas justo antes de que ambos volvieran a medirse en un duelo decisivo, reflejaron un compañerismo que va más allá de la competencia.