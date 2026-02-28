Alaska y Mario Vaquerizo desatan un divertido duelo musical con una icónica canción de Rocío Jurado

La presencia de Alaska y Mario Vaquerizo en equipos distintos volvió a generar un momento único cuando ambos se midieron en una prueba musical de Pasapalabra. Aunque ella fue más rápida con el pulsador, no logró acertar la canción, lo que abrió la puerta al turno decisivo para Mario.

El artista, que ya tenía claro el título, aprovechó el rebote y resolvió a la primera una conocida canción de Rocío Jurado, provocando las risas y el pique cómplice entre ambos. Su acierto, acompañado de una breve interpretación, le otorgó cinco segundos extra a su equipo.