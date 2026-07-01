Javier deja sin palabras a Roberto Leal al revelar su insólita capacidad para dormir: "me puedo echar mis doce horitas"

Javier celebra que el empate con David le permita seguir tranquilo en Pasapalabra y recuerda que ya suma 17 noches sin preocuparse por la Silla Azul. Aunque asegura que solo alguna palabra complicada le quita el sueño, reconoce que normalmente duerme sin problemas.

Durante la charla, el concursante revela que puede dormir hasta doce horas seguidas y que se levanta lleno de energía. Su confesión provoca las bromas de David, que define esa capacidad como un auténtico superpoder, mientras el bote ya alcanza los 700.000 euros.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas