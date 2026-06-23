Javier y David revelan cómo vivieron su debut en AlaZ de Pasapalabra

El estreno de AlaZ puso a prueba la capacidad de adaptación de Javier y David. Ambos afrontaron por primera vez esta dinámica y lograron resolverla con solvencia, firmando un empate que les permitió evitar la Silla Azul en el arranque de la nueva etapa del programa.

Tras el duelo, Roberto Leal destacó la emoción con la que se vivió la prueba y preguntó a los concursantes por sus impresiones. Javier reconoció que sintió los nervios propios del debut, mientras que David aseguró haber vivido esta primera experiencia con ilusión, convencido de que necesitarán tiempo para familiarizarse por completo con la nueva mecánica en Pasapalabra.

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