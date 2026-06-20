Javier y David firman un duelo de infarto en su primer cara a cara en AlaZ

Javier y David protagonizaron por primeta vez el duelo en AlaZ. Un combate muy igualado en una jornada especialmente exigente para ambos. Ninguno logró despegarse en el marcador y el desenlace mantuvo la incertidumbre hasta los últimos instantes.

La emoción se apoderó de Pasapalabra en el primer enfrentamiento entre ambos tras la llegada de la nueva prueba final. El resultado final terminó reflejando la enorme igualdad vivida durante una tarde en la que cualquier detalle podía decidir el ganador.

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