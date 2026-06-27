Javier y David se enfrentan al reto más exigente de Pasapalabra y admiten las dificultades de la nueva prueba final

Javier y David ya han comprobado la complejidad de AlaZ, la nueva prueba final, y coinciden en que exige una forma de jugar muy diferente. Ambos aseguran que están afrontando esta etapa “con ilusión”, aunque consideran que necesitarán “semanitas o meses de rodaje” para alcanzar su mejor nivel.

Durante su conversación en Pasapalabra, los concursantes también destacaron la importancia estratégica de las nuevas ayudas y los cambios en la dinámica del juego. “Esperamos minimizar los patinazos y maximizar el disfrute”, resumió David al valorar este nuevo desafío.

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