Javier conquista el ¿Dónde Están? con una concentración absoluta y un pleno a ritmo de “pingüino”

Javier afrontó el ¿Dónde Están? con una atención casi quirúrgica, pese a que no suele ser su prueba más favorable. Tras elegir su panel en un guiño a Emma Ozores, que se identificó con un pingüino, el concursante empezó con dudas pero pronto dejó ver que tenía las asociaciones bien asentadas en su cabeza.

Su progresión fue inusualmente lenta, pero cada paso estaba calculado. Ese ritmo deliberado llevó a Roberto Leal a bromear con que Javier iba como un pingüino, jugando con la elección previa del animal. Su paciencia y concentración fueron clave para completar finalmente el panel.