Javier confiesa su mayor temor ante la prueba más extrema: “No se puede uno confiar”

La tensión se ha apoderado del ambiente cuando Javier ha descrito con total sinceridad lo que siente al encarar la temida Silla Azul. A pesar de su experiencia y veteranía, el participante ha admitido que en este reto crítico de Pasapalabra los nervios pueden jugar una mala pasada en cualquier instante. Según sus propias palabras, el factor sorpresa y la dificultad de las definiciones obligan a mantener una alerta constante.

“No se puede uno confiar”, ha sentenciado con rotundidad para explicar que el conocimiento no es suficiente si la mente falla bajo presión. Esta reflexión subraya la vulnerabilidad de los grandes expertos ante un mecanismo que no permite errores y que pone a prueba la resistencia emocional de quienes aspiran al ansiado bote.