Javier coge carrerilla y Neli se bloquea tras un fallo temprano que lo cambia todo

El enfrentamiento ha dado un giro radical tras el tropiezo inicial de la aspirante, quien ha visto cómo un fallo prematuro mermaba su confianza frente al cronómetro. Mientras ella intentaba recuperar el ritmo, Javier ha aprovechado la oportunidad para encadenar una serie de aciertos consecutivos que han puesto la balanza a su favor. Esta competitividad extrema es la que define cada tarde el éxito de Pasapalabra, donde la gestión de los silencios y la velocidad de respuesta resultan determinantes para alcanzar la victoria.

A pesar de la presión, Neli ha intentado reponerse buscando palabras clave que le permitieran recortar distancias en el marcador. Sin embargo, la seguridad mostrada por su rival ha hecho que la remontada fuera una tarea casi heroica, demostrando que en la prueba definitiva no hay margen para el descuido y que un solo segundo de duda puede marcar el destino de los participantes.