Javier Cámara y Alexandra Jiménez desvelan el reto más inesperado de su último proyecto

Durante su paso por El Hormiguero, Javier Cámara y Alexandra Jiménez compartieron detalles sobre el proyecto que los reúne, destacando la conexión construida a lo largo del rodaje y los desafíos interpretativos.

Ambos actores también protagonizaron momentos distendidos en plató, donde repasaron experiencias personales y profesionales, dejando claro el entendimiento que existe entre ellos dentro y fuera de la pantalla.