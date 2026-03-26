Publicidad
EL HORMIGUERO
Javier Cámara y Alexandra Jiménez desvelan el reto más inesperado de su último proyecto
La visita de los actores al programa de Pablo Motos deja momentos reveladores sobre su nuevo trabajo conjunto, anécdotas del rodaje y reflexiones sobre su complicidad profesional.
Durante su paso por El Hormiguero, Javier Cámara y Alexandra Jiménez compartieron detalles sobre el proyecto que los reúne, destacando la conexión construida a lo largo del rodaje y los desafíos interpretativos.
Ambos actores también protagonizaron momentos distendidos en plató, donde repasaron experiencias personales y profesionales, dejando claro el entendimiento que existe entre ellos dentro y fuera de la pantalla.