Javier arranca risas en Pasapalabra al confesar que no conocía la canción de La Pista

David se llevó la victoria en La Pista después de identificar Andas en mi cabeza, de Chino & Nacho con Daddy Yankee. Aunque la melodía le sonaba desde el primer fragmento, necesitó la ayuda del título alternativo para encontrar la respuesta correcta en Pasapalabra.

Javier, que no logró reconocer el tema, optó por tomarse la prueba con humor. Tras escuchar los primeros segundos de la canción, bromeó con varios comentarios, entre ellos un divertido "Yo ya me fui hace tiempo", provocando las risas en el plató.

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