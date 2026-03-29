Javier Alonso revela el papel decisivo de su madre para entrar en el concurso

La historia de superación del concursante comenzó con una duda que casi le deja fuera de la competición antes de empezar. Javier Alonso ha compartido con la audiencia cómo el apoyo incondicional de su madre fue la clave para que finalmente se atreviera a dar el paso, demostrando que detrás de cada gran acierto hay una motivación personal que impulsa el talento.

Esta emotiva confesión en Pasapalabra ha servido para conocer el lado más humano de quien ahora pelea cada día por el bote. La determinación que muestra en el plató tiene su origen en aquel casting que cambió su vida, reafirmando que la confianza depositada en él ha sido el motor de su éxito.