Javier agradece el arriesgado final de David en Pasapalabra tras salvarse de la Silla Azul

Javier y David comenzaron el programa tras firmar un empate a 21 aciertos y un fallo en el último AlaZ. El concursante madrileño admitió que ya se veía camino de la Silla Azul, pero la decisión de su rival cambió el desenlace en Pasapalabra.

David explicó que tenía la victoria en su mano, aunque decidió arriesgar con una respuesta que le generaba dudas. El error convirtió el triunfo en un empate, una situación que Javier agradeció con sinceridad al reconocer que, en esta ocasión, la jugada de su rival le vino muy bien.

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