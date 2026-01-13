Jaime Astrain se luce en La Pista con ‘Alba’ y Roberto Leal añade tensión al momento

El duelo entre Jaime Astrain y Adriana Abenia en La Pista de Pasapalabra llevó la música al año 1994. Con solo escuchar el primer fragmento, Jaime reconoció ‘Alba’ y comenzó a cantarla con sentimiento.

Roberto Leal quiso añadir tensión al pleno del invitado, que terminó celebrando con entusiasmo. El presentador recordó que la canción fue dedicada por Antonio Flores a su hija, un detalle que dio más emoción al momento.