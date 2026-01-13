Publicidad
Pasapalabra
Jaime Astrain se luce en La Pista con ‘Alba’ y Roberto Leal añade tensión al momento
El exfutbolista acertó la canción de Antonio Flores con el primer fragmento, aunque el presentador bromeó haciéndole sufrir un poco.
El duelo entre Jaime Astrain y Adriana Abenia en La Pista de Pasapalabra llevó la música al año 1994. Con solo escuchar el primer fragmento, Jaime reconoció ‘Alba’ y comenzó a cantarla con sentimiento.
Roberto Leal quiso añadir tensión al pleno del invitado, que terminó celebrando con entusiasmo. El presentador recordó que la canción fue dedicada por Antonio Flores a su hija, un detalle que dio más emoción al momento.