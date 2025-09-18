El irresistible postre con ciruelas de Eva Arguiñano para inaugurar temporada

Eva Arguiñano ha inaugurado la temporada de Cocina abierta de Karlos Arguiñano con un postre lleno de sabor y frescura. Se trata de una banda de ciruelas que combina sencillez y un resultado espectacular, ideal para endulzar cualquier ocasión. La repostera lo ha preparado paso a paso junto a su hermano, mostrando cada detalle de la receta.

Este postre se convierte en una propuesta perfecta para aprovechar la fruta de temporada y lucirse en la mesa con un resultado delicioso. Con esta creación, Eva vuelve a demostrar por qué es una de las grandes maestras de la repostería televisiva.