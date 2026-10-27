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EN TIERRA LEJANA
El intento de suicidio de Sahin desata la guerra entre Cihan y Ecmel
La familia Albora se enfrenta a Ecmel después de que Sahin se dispare al descubrir la verdad sobre su padre. Cihan y Sadakat estallan de rabia y prometen venganza.
La tragedia de Sahin ha provocado un enfrentamiento familiar En tierra lejana. Fidan se ha quedado horrorizada al conocer lo ocurrido con su hijo, mientras Alya ha señalado directamente a Ecmel como culpable. El joven no ha soportado descubrir que su padre ordenó matar a Boran.
Sadakat también ha estallado contra Ecmel: "Aquella bala no acabó conmigo, pero yo sí que acabaré contigo". Por su parte, Cihan le ha recordado que un vídeo demuestra su implicación en el crimen y le ha reprochado haber puesto en peligro a sus propios hijos. Ecmel, lejos de arrepentirse, ha respondido con nuevas amenazas.