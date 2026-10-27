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Cihan acorrala a Ecmel tras el disparo de Sahin

Cihan acorrala a Ecmel tras el disparo de Sahin: “Te haré pagar por absolutamente todo”

EN TIERRA LEJANA

El intento de suicidio de Sahin desata la guerra entre Cihan y Ecmel

La familia Albora se enfrenta a Ecmel después de que Sahin se dispare al descubrir la verdad sobre su padre. Cihan y Sadakat estallan de rabia y prometen venganza.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La tragedia de Sahin ha provocado un enfrentamiento familiar En tierra lejana. Fidan se ha quedado horrorizada al conocer lo ocurrido con su hijo, mientras Alya ha señalado directamente a Ecmel como culpable. El joven no ha soportado descubrir que su padre ordenó matar a Boran.

Sadakat también ha estallado contra Ecmel: "Aquella bala no acabó conmigo, pero yo sí que acabaré contigo". Por su parte, Cihan le ha recordado que un vídeo demuestra su implicación en el crimen y le ha reprochado haber puesto en peligro a sus propios hijos. Ecmel, lejos de arrepentirse, ha respondido con nuevas amenazas.

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