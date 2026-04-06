La insólita reacción de un camarero ante un atraco real que acabó frustrando el robo

Alejandro estaba trabajando en su bar cuando un encapuchado entró armado con un cuchillo exigiendo dinero en inglés. Lejos de asustarse, él y los clientes comenzaron a reír, creyendo que se trataba de una broma.

Según explica, momentos antes un cliente bromista se había levantado, lo que llevó a pensar que todo formaba parte de una broma. Sin embargo, el atraco era real y su inesperada reacción terminó frustrándolo.