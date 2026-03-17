Inmaculada Casal destapa las dudas del caso Arny: el testigo clave admitió que su acusación era falsa

El caso Arny marcó a numerosos personajes públicos que, pese a ser absueltos, vieron dañada su reputación. Las acusaciones partieron de un menor y se extendieron con decenas de testimonios que sostuvieron la investigación durante años.

Casal recuerda que siempre percibió una caza de brujas y consiguió que el testigo número 1 confesara la falsedad.