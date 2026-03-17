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Y AHORA SONSOLES
Inmaculada Casal destapa las dudas del caso Arny: el testigo clave admitió que su acusación era falsa
Tres décadas después del escándalo Arny, la periodista Inmaculada Casal revela en Y ahora Sonsoles cómo logró que el testigo principal reconociera que su testimonio no era cierto.
El caso Arny marcó a numerosos personajes públicos que, pese a ser absueltos, vieron dañada su reputación. Las acusaciones partieron de un menor y se extendieron con decenas de testimonios que sostuvieron la investigación durante años.
Casal recuerda que siempre percibió una caza de brujas y consiguió que el testigo número 1 confesara la falsedad.