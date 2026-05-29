SUEÑOS DE LIBERTAD
Beatriz toma una decisión extrema y acaba con la vida de Álvaro para proteger a Juanito
El enfrentamiento da un giro inesperado en Sueños de libertad cuando Beatriz actúa desesperadamente para salvar a Juanito de una situación límite.
La tensión alcanza su punto más alto cuando Álvaro pone en peligro a Juanito durante un violento enfrentamiento. En medio del caos, Beatriz interviene para defender al niño y termina disparando mortalmente a Álvaro en un acto desesperado.
La escena deja a Beatriz completamente impactada y marca un antes y un después en la trama de Sueños de libertad. La decisión de Beatriz abre nuevas incógnitas sobre las consecuencias que afrontará tras el disparo.
