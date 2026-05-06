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"¿Fui así de fuerte de primeras?": el mensaje con el que Javier Veiga conquistó a Marta Hazas

EL HORMIGUERO

El inesperado primer mensaje de Javier Veiga a Marta Hazas que marcó el inicio de su relación

Durante su visita a El Hormiguero, Javier Veiga desvela cómo fue el primer contacto con Marta Hazas y la curiosa forma en la que comenzó su historia juntos.

Javier Veiga ha recordado en El Hormiguero el primer mensaje que envió a Marta Hazas, una confesión que sorprendió por su naturalidad y espontaneidad. El actor explicó cómo aquel primer paso fue clave en el inicio de su relación.

Según contó, su forma de acercarse fue directa y sin rodeos, algo que terminó conquistando a la actriz. La anécdota refleja el tono cercano y sincero con el que ambos han construido su historia.

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