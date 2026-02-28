El arriesgado número acrobático de José Yélamo que lo impulsa hacia la final de El Desafío

La compleja prueba obligaba a una fuerza y precisión máximas, algo que José Yélamo afrontó con seriedad tras un accidente en los ensayos que incluso lo llevó al hospital. Aun así, llegó al directo decidido a demostrar su capacidad, dejando atrás su habitual humor para concentrarse en cada movimiento.

En El Desafío, el presentador culminó su coreografía aérea con una coordinación impecable, sorprendiendo al jurado y al público. Su actuación, marcada por la superación personal y la concentración absoluta, lo consolida como uno de los favoritos para la gran final.