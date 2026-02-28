Publicidad
EL DESAFÍO
El arriesgado número acrobático de José Yélamo que lo impulsa hacia la final de El Desafío
José Yélamo sorprende con un exigente pole dance aéreo tras superar un accidente en los ensayos, firmando una de sus actuaciones más sólidas y emocionantes de la temporada.
La compleja prueba obligaba a una fuerza y precisión máximas, algo que José Yélamo afrontó con seriedad tras un accidente en los ensayos que incluso lo llevó al hospital. Aun así, llegó al directo decidido a demostrar su capacidad, dejando atrás su habitual humor para concentrarse en cada movimiento.
En El Desafío, el presentador culminó su coreografía aérea con una coordinación impecable, sorprendiendo al jurado y al público. Su actuación, marcada por la superación personal y la concentración absoluta, lo consolida como uno de los favoritos para la gran final.