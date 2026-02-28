El giro inesperado que obliga a Ferit a suplicar la ayuda de Seyran en un decisivo contrato de diseño

La inminente reunión con los inversores deja a Ferit contra las cuerdas al descubrirse que los diseños que presenta no son suyos. En una maniobra desesperada admite que pertenecen a su exmujer, lo que provoca una contundente respuesta empresarial: solo firmarán el contrato si Seyran forma parte del proyecto.

En Una nueva vida, Ferit debe decidir si deja caer el legado de su abuelo o pide a Seyran que lo salve, aunque ella ya ha anticipado su negativa con un rotundo “No puedo hacerlo”. El choque emocional y profesional anticipa un capítulo decisivo para ambos.