Publicidad
UNA NUEVA VIDA
El giro inesperado que obliga a Ferit a suplicar la ayuda de Seyran en un decisivo contrato de diseño
Ferit se enfrenta a un ultimátum profesional cuando los inversores exigen la participación de Seyran, colocándolo entre salvar el legado familiar o pedir auxilio a su exmujer.
La inminente reunión con los inversores deja a Ferit contra las cuerdas al descubrirse que los diseños que presenta no son suyos. En una maniobra desesperada admite que pertenecen a su exmujer, lo que provoca una contundente respuesta empresarial: solo firmarán el contrato si Seyran forma parte del proyecto.
En Una nueva vida, Ferit debe decidir si deja caer el legado de su abuelo o pide a Seyran que lo salve, aunque ella ya ha anticipado su negativa con un rotundo “No puedo hacerlo”. El choque emocional y profesional anticipa un capítulo decisivo para ambos.