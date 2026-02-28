Publicidad
EL DESAFÍO
La decisión solidaria de José Yélamo tras su brillante actuación en la final del concurso de retos
José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano tras una reñida final marcada por el esfuerzo físico, la emoción y una memorable coreografía aérea.
José Yélamo logró imponerse gracias a una exigente prueba de fuerza y concentración, realizada pese a una lesión en las costillas. Su actuación lo llevó a obtener la máxima puntuación y a ser reconocido por su espectacular número aéreo, un momento decisivo en El Desafío.
Tras la victoria, el presentador sorprendió al público compartiendo su premio con Eva Soriano y María José Campanario, reconociendo el esfuerzo que ambas habían demostrado durante el programa y destacando que “se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”. Un gesto que emocionó a las concursantes y al jurado.