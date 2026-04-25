El inesperado duelo de twerking entre Roberto Leal y Jorge Cadaval que revoluciona el plató

En plena primavera, Roberto Leal y Jorge Cadaval han sorprendido a la audiencia con un duelo de twerking tan inesperado como sexy. Al ritmo de 'Mi gente', el presentador y el cómico se han animado a mover las caderas, pelvis y glúteos, logrando que la temperatura del estudio subiera varios grados ante la mirada atónita de los presentes.

Este broche de oro ocurrió en Pasapalabra después de que Nuria March acertara la canción de J Balvin y Willy William. Mientras sonaba la música, el periodista hizo un gesto a cámara para captar con todo detalle una exhibición de baile que casi hace explotar el termómetro del plató.