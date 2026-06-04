La inesperada noticia de Joseba que deja sin palabras a Karlos Arguiñano en pleno programa

Karlos Arguiñano aguardó hasta el final de Cocina abierta para descubrir la sorpresa que su hijo llevaba tiempo insinuando. Tras varios momentos de expectación, Joseba anunció que los viernes será él quien se ponga al frente del programa mientras su padre sigue al mando de las entregas de lunes a jueves.

La revelación provocó una reacción muy comentada del cocinero, que conoció la noticia en directo. Además, la nueva etapa contará con la participación de invitados conocidos en cada entrega, una fórmula que amplía el universo del espacio manteniendo su esencia habitual.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas