La inesperada decisión de Orhan que deja sola a Betül para reencontrarse con Gülgün

Betül espera a Orhan para compartir la noche con él, pero todo cambia cuando el protagonista toma otra decisión y termina marchándose con Gülgün inesperadamente tras sufrir un asalto en la calle.

Pese a los intentos de Gülgün por evitar conflictos con Betül, Orhan se muestra firme y se queda a su lado durante la noche para protegerla, convencido de que no debe dejarla sola tras lo sucedido. El movimiento de Orhan provoca un nuevo distanciamiento con Betül y reabre su acercamiento a Gülgün. La situación deja a los tres personajes en un momento de gran tensión emocional en Una nueva vida.

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