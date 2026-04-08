La inesperada celebración en la mansión Korhan que lo cambia todo tras el anuncio de Kazim

La tranquilidad en la mansión Korhan desaparece cuando Kazim llega con una gran sorpresa que deja a todos sin palabras. La noticia altera los planes previstos y genera reacciones inmediatas entre los presentes.

En medio de la confusión, la boda y la presencia de un bebé añaden aún más tensión a una situación ya cargada de emociones. El giro inesperado marca un antes y un después en las relaciones.