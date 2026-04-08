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La mansión Korhan en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Una nueva vida

La inesperada celebración en la mansión Korhan que lo cambia todo tras el anuncio de Kazim

Un acontecimiento sorprendente sacude a los habitantes de la mansión Korhan cuando Kazim irrumpe con una noticia que transforma el ambiente, entre preparativos de boda y una revelación inesperada.

La tranquilidad en la mansión Korhan desaparece cuando Kazim llega con una gran sorpresa que deja a todos sin palabras. La noticia altera los planes previstos y genera reacciones inmediatas entre los presentes.

En medio de la confusión, la boda y la presencia de un bebé añaden aún más tensión a una situación ya cargada de emociones. El giro inesperado marca un antes y un después en las relaciones.

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