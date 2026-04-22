Iñaki Urrutia arrasa en Palabras Cruzadas y deja sin turno a David

Iñaki Urrutia ha vuelto a destacar en Pasapalabra como pieza clave para David. Tras su pleno en La Pista, el invitado también ha brillado en Palabras Cruzadas, donde no ha dejado opción a su compañero.

El panel, centrado en ciudades españolas y sus recintos deportivos, parecía hecho a su medida. Con rapidez y seguridad, resolvió todas las respuestas y sumó 18 segundos mientras Roberto Leal bromeaba sobre sus conocimientos deportivos.