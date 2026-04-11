El impulsivo error de Aníbal tras reconocer la canción que casi sentencia su duelo en La Pista

La tensión del cronómetro ha provocado que Aníbal pierda unos puntos vitales en el último segundo. Tras escuchar los primeros acordes y reconocer inmediatamente el tema, el participante se ha lanzado a pulsar el botón con excesiva rapidez. Sin embargo, los nervios le han jugado una mala pasada por haberse adelantado, dejando el camino libre a su rival en este intenso enfrentamiento.

Esta situación ha marcado un punto de inflexión en la tarde de Pasapalabra, demostrando que la agilidad mental debe ir siempre acompañada de un control absoluto de las emociones.