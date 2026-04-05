La impotencia de una víctima tras localizar su teléfono robado y no recibir ayuda policial

El testimonio refleja la desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo por las limitaciones legales que impiden a los agentes actuar sin una orden específica. La víctima relata con frustración cómo la policía le dijo que no podía hacer nada a pesar de tener las coordenadas precisas del terminal.

Esta problemática ha generado un intenso debate en Y ahora Sonsoles sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este tipo de delitos tecnológicos. El caso pone de manifiesto la brecha entre las herramientas de rastreo actuales y la capacidad de respuesta oficial, dejando a los propietarios en una situación de absoluta indefensión frente a los ladrones.