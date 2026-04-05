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Y AHORA SONSOLES
La impotencia de una víctima tras localizar su teléfono robado y no recibir ayuda policial
Una mujer vive una situación angustiosa al rastrear mediante geolocalización la ubicación exacta de su dispositivo sustraído, mientras las autoridades le aseguran que no pueden intervenir para recuperarlo de forma inmediata.
El testimonio refleja la desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo por las limitaciones legales que impiden a los agentes actuar sin una orden específica. La víctima relata con frustración cómo la policía le dijo que no podía hacer nada a pesar de tener las coordenadas precisas del terminal.
Esta problemática ha generado un intenso debate en Y ahora Sonsoles sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este tipo de delitos tecnológicos. El caso pone de manifiesto la brecha entre las herramientas de rastreo actuales y la capacidad de respuesta oficial, dejando a los propietarios en una situación de absoluta indefensión frente a los ladrones.