Las imitaciones que los concursantes de Tu cara me suena les hubiera gustado hacer

A lo largo de las ocho primeras galas de Tu cara me suena, los concursantes han protagonizado actuaciones muy variadas, algunas esperadas y otras totalmente sorprendentes. Ahora, los nueve participantes han confesado qué imitaciones ya realizadas por otros compañeros les habría gustado hacer a ellos mismos.

Entre las respuestas destacan nombres como Queen, Adele y Cher, mencionados por Paula Koops. Cristina Castaño y Jesulín de Ubrique, por su parte, coinciden en que les habría encantado interpretar a Rocío Dúrcal, una artista que ambos admiran y que les ha dejado una pequeña espina clavada en esta edición.

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