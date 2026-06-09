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TU CARA ME SUENA
Las imitaciones que los concursantes de Tu cara me suena les hubiera gustado hacer
Los participantes de la actual edición del programa revelan qué artistas ya interpretados por sus compañeros les habría gustado recibir en el pulsador para afrontar uno de los retos más deseados.
A lo largo de las ocho primeras galas de Tu cara me suena, los concursantes han protagonizado actuaciones muy variadas, algunas esperadas y otras totalmente sorprendentes. Ahora, los nueve participantes han confesado qué imitaciones ya realizadas por otros compañeros les habría gustado hacer a ellos mismos.
Entre las respuestas destacan nombres como Queen, Adele y Cher, mencionados por Paula Koops. Cristina Castaño y Jesulín de Ubrique, por su parte, coinciden en que les habría encantado interpretar a Rocío Dúrcal, una artista que ambos admiran y que les ha dejado una pequeña espina clavada en esta edición.
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