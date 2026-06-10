La ilusión de Ferit por formar una familia hunde a Seyran en uno de los momentos más dolorosos de Una nueva vida

Ferit y Seyran viven una conversación cargada de recuerdos y emociones en la que repasan sus sueños de infancia y todo lo que les gustaría construir juntos. Ilusionado, el joven imagina cómo será su vida familiar y llega a bromear con la idea de tener dos hijos, convencido de que les espera un futuro feliz.

Mientras escucha cada palabra, Seyran apenas puede contener las lágrimas. La protagonista de Una nueva vida conoce el duro diagnóstico que podría impedirle cumplir ese deseo y observa cómo Ferit hace planes sin sospechar el sufrimiento que ella arrastra en silencio. Cuando él se queda dormido, acaba derrumbándose ante una realidad que amenaza sus sueños.

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