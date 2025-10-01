Publicidad
Una nueva vida
İfakat arrincona a Suna con un duro ultimátum que podría romper a la familia
Tras la confesión de Kazim, Suna se enfrenta a una decisión imposible. İfakat la presiona con un ultimátum que pone a prueba su lealtad y la obliga a engañar a su propio padre.
La tensión estalla cuando Suna llega del hospital para revelar a İfakat la grave acusación de su padre contra Orhan. Sin embargo, lejos de creerla, İfakat responde con ira, humillaciones y duras palabras.
Ante las dudas de Suna, İfakat va más allá y le exige elegir de qué lado está. Sin escapatoria, Suna finge lealtad a los Korhan, ocultando la verdad y traicionando la confianza de Kazim.