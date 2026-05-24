Iconos del pop en Tu cara me suena: Paula Koops, Mar Lucas y Nerea Rodríguez emulan el beso histórico de Madonna, Britney y Christina

El escenario de Tu cara me suena ha viajado en el tiempo para revivir uno de los momentos más legendarios de la cultura pop global. Paula Koops, Mar Lucas y Nerea Rodríguez han unido sus talentos para meterse en la piel del trío más explosivo de la música internacional: Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera. Las artistas no solo han asumido el reto de imitar la calidad vocal de estas tres divas, sino que han subido la temperatura del plató al replicar con absoluta fidelidad la arriesgada y comentada coreografía que marcó un antes y un después en la televisión.

La sincronización, el magnetismo y la actitud arrolladora de las tres invitadas han dejado boquiabiertos tanto al jurado como al público presente. Con una caracterización impecable que recordaba al milímetro los vestidos de novia y el cuero negro de la presentación original, Paula, Mar y Nerea han sabido capturar la esencia rebelde y empoderada de las reinas del pop. Esta espectacular actuación a tres bandas se ha convertido de inmediato en uno de los números más explosivos, ambiciosos y comentados de la noche, demostrando que la complicidad femenina sobre el escenario es una fórmula infalible para el éxito.