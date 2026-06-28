El huracán de J Kbello y Nia revoluciona Tu cara me suena con una electrizante recreación de la Super Bowl

La recta final de Tu cara me suena ha alcanzado cotas de espectacularidad difíciles de superar gracias a una alianza que prometía oro y ha terminado regalando historia de la televisión. J Kbello y Nia se han unido en la última gala para recrear uno de los momentos más recordados de la cultura pop global: el espectacular cara a cara que protagonizaron Bruno Mars y Beyoncé en el intermedio de la Super Bowl. El despliegue de ritmo, carisma y exigencia física ha dejado al plató completamente sin palabras.

La complicidad y el nivel de ambos concursantes han convertido el número en un auténtico torbellino. Mientras ella derrochaba la arrolladora actitud, el poderío vocal y la coreografía milimétrica de la diva tejana, él replicaba a la perfección el característico 'flow', el juego de pies y la arrolladora energía funk del cantante hawaiano. Este pedazo de show, repleto de dinamismo y actitud, no solo puso en pie al jurado de inmediato, sino que se posiciona desde ya como uno de los grandes hitos visuales y musicales de la undécima edición del programa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas