Joaquín y su familia revelan sus imprescindibles para viajar a Japón

EL CAPITÁN EN JAPÓN

Entre humor y previsión: así prepara la familia de Joaquín Sánchez su viaje más exótico a Japón

Antes de emprender su aventura nipona en El Capitán en Japón, la familia Sánchez Saborido revela con humor sus objetos esenciales en la maleta y las expectativas culturales que más les entusiasman para su próximo destino televisivo.

Carmen Pardo
Publicado:

La familia del exfutbolista Joaquín Sánchez ha detallado con un tono desenfadado qué consideraron imprescindibles al preparar su maleta para su próximo viaje a Japón con el equipo de Antena 3.

Entre risas, las hijas señalaron que “pastillas para ir al baño y ropa para la humedad” fueron las primeras elecciones prácticas, mientras Joaquín destacó que llevó un abanico para hacer frente al clima húmedo.

