EL CAPITÁN EN JAPÓN
Entre humor y previsión: así prepara la familia de Joaquín Sánchez su viaje más exótico a Japón
Antes de emprender su aventura nipona en El Capitán en Japón, la familia Sánchez Saborido revela con humor sus objetos esenciales en la maleta y las expectativas culturales que más les entusiasman para su próximo destino televisivo.
La familia del exfutbolista Joaquín Sánchez ha detallado con un tono desenfadado qué consideraron imprescindibles al preparar su maleta para su próximo viaje a Japón con el equipo de Antena 3.
Entre risas, las hijas señalaron que “pastillas para ir al baño y ropa para la humedad” fueron las primeras elecciones prácticas, mientras Joaquín destacó que llevó un abanico para hacer frente al clima húmedo.