Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La huida de Umay marca un antes y un después para Bahar

Renacer

La huida de Umay desata una carrera contrarreloj que lo cambia todo

Bahar se enfrenta al miedo y la culpa tras descubrir que su hija Umay ha huido. La serie Renacer se adentra en uno de sus momentos más intensos y emocionales.

En Renacer, Bahar regresa del hospital sin imaginar que Umay ha desaparecido. Solo encuentra una carta en la que su hija confiesa sentirse sola y perdida.

La angustia se apodera de Bahar, que deberá luchar contrarreloj para encontrarla. ¿Podrá encontrarla antes de que cometa una locura?

Antena 3» Vídeos