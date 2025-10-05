Publicidad
Renacer
La huida de Umay desata una carrera contrarreloj que lo cambia todo
Bahar se enfrenta al miedo y la culpa tras descubrir que su hija Umay ha huido. La serie Renacer se adentra en uno de sus momentos más intensos y emocionales.
En Renacer, Bahar regresa del hospital sin imaginar que Umay ha desaparecido. Solo encuentra una carta en la que su hija confiesa sentirse sola y perdida.
La angustia se apodera de Bahar, que deberá luchar contrarreloj para encontrarla. ¿Podrá encontrarla antes de que cometa una locura?