El Hormiguero
Hostelería 2.0: Dani García plantea aplicar tarifas flexibles según la demanda
El chef Dani García defiende en El Hormiguero que los restaurantes adapten sus precios como aerolíneas y cines, ajustándolos según temporada y demanda para equilibrar costes y ventas en un sector con márgenes complejos.
Dani García, invitado en El Hormiguero, señaló que la rigidez de los menús frente a los precios cambiantes de productos como el pescado obliga a muchos negocios a cerrar temporalmente en fechas de alta cotización.
Propuso introducir “precios dinámicos” en la restauración para reflejar mejor la realidad de los costes variables en hostelería.