Adiós a la plancha: los ingeniosos trucos de Ordenatriz para eliminar arrugas sin esfuerzo

Cada vez más personas buscan formas de evitar la plancha, y Ordenatriz ha revelado algunos trucos infalibles. Uno de ellos consiste en aprovechar el vaho de la ducha: basta con colgar la ropa durante unos minutos para que el vapor elimine las arrugas.

También propone envolver las prendas en una toalla húmeda y dejarlas reposar para conseguir un efecto planchado rápido. Además, existen inventos como sprays que al secarse alisan la tela o dispositivos que expulsan aire caliente y suavizan la ropa sin esfuerzo.