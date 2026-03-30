El Hormiguero analiza el fenómeno viral de Ortega Cano y desata el debate entre sus colaboradores

El Hormiguero pone el foco en el vídeo viral de Ortega Cano que ha revolucionado las redes sociales en los últimos días. Durante la tertulia cómica, los colaboradores analizan el contenido y su impacto mediático.

Las reacciones no se hacen esperar y cada intervención aporta una mirada distinta, entre el humor y la sorpresa, sobre cómo un momento concreto puede convertirse en fenómeno viral y generar conversación colectiva.