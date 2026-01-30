“Un hombre sacó una katana del pantalón”: el momento más peligroso que vivió el equipo de Glòria Serra en un rodaje

La periodista Glòria Serra, al celebrar 15 años liderando Equipo de Investigación, comparte que, aunque los enfrentamientos físicos han sido escasos, las tensiones son habituales. Señala que los insultos suelen ser frecuentes, pero una de las experiencias más impactantes fue cuando un entrevistado sacó una katana del pantalón durante un rodaje y el equipo tuvo que huir para evitar el peligro.

Serra subraya la preparación y calma del equipo como clave para manejar situaciones tensas, pese a que algunos encuentros superan lo habitual en el ejercicio del periodismo de investigación.