La hija de Montserrat Caballé recuerda la complicidad de su madre con Freddie Mercury: “Se lo pasaban pipa”

En Y ahora Sonsoles, Montse Martí Caballé ha recordado a su madre, destacando no solo su talento en la ópera, sino también su faceta personal. La soprano era, asegura, una mujer entregada y generosa con su familia.

Su amistad con Freddie Mercury dejó momentos únicos. Según Martí, se divertían hasta altas horas de la madrugada. Además, reveló que Montserrat se negó a interpretar Barcelona en solitario tras la muerte del cantante.